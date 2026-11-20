20 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 226 de Reunión de Superados, Antonia (Carolina Varleta) se acercará a Damián para hablarle, una vez más, de la confesión que le hizo Beltrán (Felipe Rojas) esa misma tarde.

"Quiero que sepas que tu papá te ama por sobre todas las cosas. No te alejes de él, te necesita", le pedirá al niño.

Sin embargo, los prejuicios provienen de los adultos y el niño, en su inocencia, no verá mal alguno en que su padre esté enamorado de otro hombre. Asumirá esta nueva realidad con total madurez y él mismo intentará tranquilizar a su madre.

Reunión de Superados / Mega

"Sí mamá, sí sé. Oye, ¿y al pololo de mi papá cuándo lo voy a conocer?", preguntará.

Antonia, que se ha tardado tanto en asumir que Beltrán tiene una nueva pareja, ¿se replanteará su actitud?