20 nov. 2026 - 00:34 hrs.

En este capítulo de Volverías con tu ex? 2, Guarén y Nico Solabarrieta tuvieron un fuerte cruce de palabras que terminó con la chica reality llorando.

Precisamente, ambos compartieron un momento a solas en la pieza oscura donde hablaron distintos temas que pasaron entre los dos, todo desencadenado, una vez más, por los conflictos con Estefi Marquis.

En medio de la conversación, Guarén se paró y se fue, alegando que Nicolás le estaba respondiendo con una actitud desafiante y agresiva, mientras que él alegaba que solo estaba dejando los límites bien definidos.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

El llanto de Guarén

Los dos dejaron la pieza oscura y se van por distintos lados. Guarén terminó hablando y desahogándose con Austin Palao.

"Me quiero ir, es que no quiero seguir peleando. Le dije, mira, no quiero pelear contigo... Él está enojado conmigo más que yo con él", aseguró en un comienzo.

En esa línea, agregó que "le dije, te pido perdón si es que reaccioné... si es que te enojaste cuando te dije que no quería volver contigo, cosa que ya te vengo diciendo ese día, y parece que te enoja que te lo diga, si te lo dije de mala manera, de verdad te pido disculpas porque quiero que entendai por qué te lo dije".

Dicho esto, Guarén explicó que para ella el tema de la Estefi está zanjado, pero el problema es que su relación se basó en que constantemente iba descubriendo nuevas cosas.

Fue en este momento donde rompió en llanto y afirmó que "le dije, por favor, no quiero seguir siendo una humillación, o sea, dime las cosas como son, como yo también te lo dije a ti... Prefiero que me digas altoque (sic) porque tú la dejas a ella como la mala, pero tú también".

"Me he ido enterando poco a poco de distintas cosas y tengo que quedarme callada, solamente para que él tampoco quede mal y después tengo que ir permitiendo que me vaya gritando así y sacándome cosas de la relación", cerró.