19 nov. 2026 - 23:40 hrs.

En este capítulo de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno fue parte de una actividad de Carmen Gloria Arroyo, instancia en la que provocó una nueva discusión en torno a la relación de Kaoto y Bárbara Córdoba.

Y es que la modelo fitness dio un paso al frente y Julio César Rodríguez le preguntó por la pareja que, según su criterio, elegiría olvido por sobre amor en un hipotético caso de eliminación.

En ese momento, y sin pensar mucho su elección, Nicole dijo que Bárbara Córdoba y Kaoto serían la pareja que se olvidaría del otro.

¿Se olvidarán Kaoto y Bárbara Córdoba?

Al ser nombrados por Moreno, ambos dieron un paso al frente y la primera en contestar fue Bárbara, quien dijo: "Absolutamente no, y nosotros no nos quedaríamos individualmente aquí".

"Tenemos un indicador que nos va preguntando día a día, en base a cómo vamos... Es un indicador, pero dado la serie de tiempo que lleva, ha sido solamente amor", recalcó Kaoto.

Enseguida, Luis Mateucci aclaró que para él Bárbara sí elegiría amor, pero Kaoto no lo puede decir, ya que lo ha visto cambiar muchas veces de opinión.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

"Mira, me quedo con sus palabras que si yo me voy, él se va conmigo. En la condición que sea, él se iría conmigo, es una realidad, pésele a quien le pese", aseguró Córdoba.