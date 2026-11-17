17 nov. 2026 - 23:57 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Rai Cerda pasó a dar su nominación, pero antes dejó un recado para Luis Mateucci, lo que dejó un cara a cara muy tenso.

Precisamente, Julio César Rodríguez dio paso a Rai para que cierre los cara a cara y, justo antes de pasar al estrado, aseguró que tenía una mención para Luis.

"Quiero saber qué clase de hombre dices ser; no sé si te acordáis cómo trataste a Faloon hace unos días atrás, de la manera que le hiciste sentir que se puso a llorar y, mientras lloraba, tú la imitabas llorando. Es una mujer como es tu mamá, como es tu polola que estás conociendo, como es tu hermana", expresó.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Rai no frenó sus dichos contra Mateucci

"Más encima aparece una actividad en que elige el corazón de Falon para hablar sobre ella, de que es una buena mujer, de la maternidad, y que más encima le genera problemas con Flavia en su relación esa elección que él hace", expresó.

Ante esto, Mateucci aclaró que "yo primero no me reí nunca o nunca festejé si Falloon o la que sea esté llorando", y agregó que el único que la insegurizaba era Rai.

Una vez anunciada su nominación a Estefi, Rai volvió a gritar "poco hombre, te falta ser hombre, te falta ser hombre", a lo que Luis contestó que él insegurizaba a Faloon y añadió que "la tenés loca".