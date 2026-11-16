16 nov. 2026 - 23:52 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, se vivió un tenso momento entre Manuel González y Nicole Moreno, quien incluso se retiró durante un momento.

Precisamente, todo ocurrió cuando Julio César Rodríguez preguntó a los participantes por su estatus previo al inicio de un nuevo cara a cara.

Es ahí cuando llegaron Manu y Nicole, siendo él quien empezó a alegar que la modelo fitness chilena no es congruente con sus acciones y eso lo termina confundiendo, repasando un íntimo momento que tuvieron en la pieza oscura.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

El colapso de Manu González y Nicole Moreno

"Ahora estoy muy agobiado, no estoy pasando mis mejores horas aquí. No puedo pasar por alto ciertas actitudes que ella tiene y eso me está alejando un poco", dijo en un comienzo el español y pasó a relatar un hecho en particular.

En ese momento, Nicole pedirá a Manu que explique bien qué ocurrió. "Si yo te dejé en algún momento, si yo te toqué aquí en el glúteo, nada más, lo admito, es porque lo sentí, no tiene nada de malo, pero eso lo cuido y lo protejo entre los dos, no es como para exponerlo", recalcó.

"No quieres que se entere la gente de algo que estamos haciendo; si haces algo es porque quieres, eres una mujer, no eres una niña", afirmó González, y agregó que se quería ir porque venía a vivir la experiencia, pero no le gusta ponerse una careta y que todo sea una mentira.

Esto causó el llanto de Moreno, quien abandonó la asamblea tras estas declaraciones.