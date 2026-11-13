"No me proteges en nada": Nicole Moreno encaró a Manuel González y terminó llorando desconsoladamente

13 nov. 2026 - 00:28 hrs.

En el capítulo 91 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González se enfrentaron en una fuerte pelea, donde incluso hubo llanto y una posible renuncia.

Recordemos que durante la mañana, ambos protagonizaron una situación bastante compleja cuando se desentendieron en una actividad que tenía por objetivo ser romántica.

Unas horas después, el español se acercó a la modelo para aclarar lo que estaba pasando: "Hay que afrontar las cosas, yo te estoy cogiendo mucho cariño, me gustas mucho, me siento muy atraído por ti, estoy cómodo contigo, pero hay una cosa que me está alejando, me estás confundiendo, ciertos comportamientos, que me niegues no me gusta tampoco, que cuando quieras sí y cuando te ponga la mano...".

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Nicole Moreno

Nicole Moreno se empezó a molestar pues sabía a qué se refería el español y lanzó un ultimátum: "No me proteges en nada, no me cuidas en nada, en este caso, el hombre queda más hombre y la mujer... Si tú estás buscando a alguien que te dé cariño, amor, lealtad, respeto y todo, esa soy yo. Si estás buscando a una mina para llegar y ti... no soy la opción".

Manuel González también se enojó y entregó su punto de vista: "¿Quién te ha dicho eso? Lo que me molesta es que hagas una cosa y digas otra después".

Finalmente, la modelo alegó que el español la estaba exponiendo, que estaba arrepentida de haberse "entregado" y rompió en llanto, situación que colmó la paciencia del europeo y decidió retirarse asegurando que iba a irse del reality.