Nicole Moreno se retirará del cara a cara tras fuerte declaración de Manuel González: "Estoy muy agobiado"

13 nov. 2026 - 00:44 hrs.

En el avance del capítulo 92 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González protagonizarán un tenso cruce en medio del cara a cara.

Todo comenzará cuando Julio César Rodríguez le pregunte al español cómo está y él lanzará una respuesta bastante dura.

"Yo estoy muy agobiado, no me gusta estar en este momento con ella", expresará.

Volverías con tu ex? 2

La decisión de Nicole Moreno

Nicole Moreno quedará impactada con las palabras de su pareja y le dirá que le gustaría que la cuidara como ella lo cuida a él.

Pero el europeo no estará para nada de acuerdo y asegurará que queda como mentiroso frente a tosos sus compañeros.

La modelo fitness perderá la paciencia y decidirá retirarse en plena Asamblea Extraordinaria: "Qué lata que me expongas de esta manera en este minuto".