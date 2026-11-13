Nicole Moreno se retirará del cara a cara tras fuerte declaración de Manuel González: "Estoy muy agobiado"
En el avance del capítulo 92 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Manuel González protagonizarán un tenso cruce en medio del cara a cara.
Todo comenzará cuando Julio César Rodríguez le pregunte al español cómo está y él lanzará una respuesta bastante dura.
"Yo estoy muy agobiado, no me gusta estar en este momento con ella", expresará.
La decisión de Nicole Moreno
Nicole Moreno quedará impactada con las palabras de su pareja y le dirá que le gustaría que la cuidara como ella lo cuida a él.
Pero el europeo no estará para nada de acuerdo y asegurará que queda como mentiroso frente a tosos sus compañeros.
La modelo fitness perderá la paciencia y decidirá retirarse en plena Asamblea Extraordinaria: "Qué lata que me expongas de esta manera en este minuto".
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