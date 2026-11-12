"Son hijos míos": León asume la paternidad de Daniel, Emilia y Paula delante de Antonio en La Baronesa

12 nov. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 60 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) creyó por un momento que León (César Caillet) se equivocó y permitió que uno de los escorts que contrataron embarazara a Clara (Lorena Bosch). La verdad era mucho peor.

"Tú que eres tan brillante, ¿qué hacemos? Les podemos decir que su madre contrataba a put... y tuvo la mala suerte de quedar embarazada de uno de ellos. ¡Brillante! Y ahora les decimos que estamos poniendo toda la energía en encontrar a ese put... padre de Daniel", gritó el abogado.

Sin embargo, León le aseguró que no sería necesario hacer eso.

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"Tus tres hijos tienen el mismo padre. Los hijos que tienes te los di yo, Antonio. Emilia, Paula y Daniel son hijos míos", afirmó el médico con lágrimas en los ojos.

En su anhelo de formar una familia, León quiso que parte de su semilla estuviera en los tres niños y cuidarlos como un verdadero padre desde su rol de padrino. Sin embargo, su mentira llegó demasiado lejos.