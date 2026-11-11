"¡Tú eres el responsable!": Antonio acusó error de León en la inseminación de Clara en La Baronesa

11 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 59 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) tuvo que esperar a que se fuera Paula (Francisca Armstrong) para desatar toda su rabia contra León (César Caillet) porque todavía no puede concebir que Daniel (Francisco Reyes Cristi) sea hijo de otro hombre.

"¿Qué mier... fue lo que pasó? Antonio, Daniel no es mi hijo. Tú te hiciste cargo de todos los escorts, dijiste que no había peligro, que tú te encargabas de todo. ¡Tú eres el responsable!", gritó a su amante.

"Clara no quedó embarazada de mis espermios. Tiene que ser de alguno de ellos", insistió.

La Baronesa / Mega

León tiene que saber

León argumentó que eso había sucedido hace 25 años y era muy difícil recordar, pero sus excusas fueron inmediatamente invalidadas por Antonio.

"Tú tenías los registros. Tú los grabaste por si ellos hablaban. Tú tienes el contacto de ese asqueroso que dejó embarazada a Clara. (...) Tú tienes que saber llegar a ese tipo, la vida de Daniel está en sus manos".