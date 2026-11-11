"Estoy 100% seguro...": León confesará quién es el padre de Daniel en el capítulo 60 de La Baronesa

11 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 60 de La Baronesa, León (César Caillet) tendrá que responder ante Antonio (Carlos Díaz) por lo que sucedió hace 25 años con Clara (Lorena Bosch). Él era el encargado de vigilar a los "suplentes" y también estuvo tras el procedimiento de los tres embarazos.

"El padre de Daniel no es ninguno de los hombres que nosotros contratamos, de eso estoy 100% seguro", mencionará.

Pero esta respuesta no será satisfactoria para su amante. "Tú inseminaste a Clara con mis espermios. Entonces, ¿por qué Daniel no es mi hijo?!", preguntará exaltado.

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Y haciendo acopio de valor, el doctor Insulza confesará un secreto que se podría haber llevado a la tumba de no ser por una situación de vida o muerte: "Sí, la inseminé... Daniel es mío".

¿Cómo reaccionará Antonio ante la verdad? ¿Qué explicación le darán a los Márquez para justificar que León sea el padre biológico de Daniel?