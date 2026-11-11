"No soy tu nieto": Daniel le contará a Aurora de la "infidelidad" de Clara en el capítulo 59 de La Baronesa

11 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 59 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) comenzará a sentir un creciente rencor contra Clara (Lorena Bosch), al creer que engañó a su padre.

En su mente, solo podrá pensar en una infidelidad, sin siquiera imaginar el retorcido ritual al que la sometieron Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) durante décadas.

Por esta razón es que entrará en el dormitorio de sus padres y romperá un retrato de Clara. Luego, tirará toda la ropa guardada en su clóset como una manera de vengarse de esta supuesta traición contra la familia.

La Baronesa / Mega

Aurora descubre parte de la verdad

Aurora (Loreto Valenzuela) lo sorprenderá deshaciéndose de las cosas de Clara y él le explicará sus razones.

"¿No sabías que mi madre le era infiel a mi papá hace muchos años atrás? Te informo que Samuel no fue la primera persona con la que mi mamá gorreó a mi papá. Yo no soy tu nieto y mi padre biológico puede ser cualquier persona menos tu hijo", confesará.