Antonia le exigirá explicaciones a Luciano tras sospechosa llamada en el capítulo 21 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 21 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) tendrá una sospechosa conversación telefónica con una mujer desconocida.
Durante la llamada, el arquitecto le dirá: "No, tranquila, si la Antonia no tiene cómo saber", palabras que serán escuchadas por Antonia (Sigrid Alegría).
Antonia le exigirá explicaciones a Luciano
Ante esta situación, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) le preguntará directamente: "¿Con quién estabas hablando?".
Para evitar levantar sospechas, Luciano responderá de inmediato: "Con Dante".
Sin embargo, su explicación no convencerá a Antonia, quien expresará sin rodeos sus sospechas: "Mentiroso, estaba hablando con una mujer".
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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