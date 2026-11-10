Antonia le exigirá explicaciones a Luciano tras sospechosa llamada en el capítulo 21 de Prohibida Obsesión

10 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 21 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) tendrá una sospechosa conversación telefónica con una mujer desconocida.

Durante la llamada, el arquitecto le dirá: "No, tranquila, si la Antonia no tiene cómo saber", palabras que serán escuchadas por Antonia (Sigrid Alegría).

Antonia le exigirá explicaciones a Luciano

Ante esta situación, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) le preguntará directamente: "¿Con quién estabas hablando?".

Prohibida Obsesión / Mega

Para evitar levantar sospechas, Luciano responderá de inmediato: "Con Dante".

Sin embargo, su explicación no convencerá a Antonia, quien expresará sin rodeos sus sospechas: "Mentiroso, estaba hablando con una mujer".