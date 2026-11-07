¿Quién será? Los cuatro sospechosos que amenazan con revelar la infidelidad de Luciano en Prohibida Obsesión

07 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Esta semana, Luciano (Diego Muñoz) comenzó a vivir una verdadera pesadilla en Prohibida Obsesión, la teleserie nocturna de Mega.

El arquitecto recibió dos mensajes anónimos que amenazan con revelar la infidelidad que mantiene con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y que podría destruir su matrimonio con Antonia (Sigrid Alegría). A continuación, revisamos quiénes podrían estar detrás de las amenazas.

Dante

Dante (Andrés Velasco) fue una de las primeras personas en enterarse de que Luciano le había sido infiel a Antonia, convirtiéndose en confidente de su hermano.

Prohibida Obsesión / Mega

A esto se suma que el trabajador bancario le ha solicitado diversos préstamos de dinero al arquitecto para salir de sus deudas, una situación que también ha preferido mantener en secreto.

Marisol

Al igual que Luciano con Dante, Bárbara tiene en Marisol (Florencia Crino) a su mejor amiga y principal confidente.

Prohibida Obsesión / Mega

Sin embargo, Marisol le ha manifestado en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con su relación con Luciano, principalmente porque se trata de un hombre casado. Además, recientemente besó a la propia Bárbara, aunque calificó lo ocurrido como un simple desliz durante una fiesta.

Coca

Coca (Lorena Capetillo) descubrió a Bárbara en el mismo hotel de Zapallar donde se hospedaba Luciano, lo que despertó inmediatamente sus sospechas sobre un posible romance entre ambos.

Tras recibir el primer mensaje anónimo, Luciano citó a Coca para preguntarle directamente si estaba detrás de las amenazas. Sin embargo, ella negó cualquier responsabilidad.

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara

Atormentado por la situación, Luciano llegó hasta el departamento de Bárbara para preguntarle si ella estaba detrás del mensaje.

Entre lágrimas, la joven aseguró ser inocente e incluso le ofreció desbloquear todos sus dispositivos para demostrarle que decía la verdad.

Prohibida Obsesión / Mega

Justo en ese momento, el arquitecto recibió un segundo mensaje, en el que lo amenazaban con enviar el próximo correo directamente a Antonia. Este nuevo antecedente terminó por convencerlo de que Bárbara no era la responsable.

¿Quién estará detrás de las amenazas? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:10 horas.

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