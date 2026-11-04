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"Un amor platónico": Ricardo Fernández aterriza en Prohibida Obsesión para poner en aprietos a Dante y Paloma

  • Por Matías Rivera

Los celos de Dante están lejos de disminuir, y es que ahora aterriza en Prohibida Obsesión un amigo de juventud de Paloma (Mónica Godoy) que no caerá nada bien a su esposo. 

Precisamente, hablamos de Gonzalo Anguita, también conocido como el "Guatón Anguita", quien será interpretado por el galán Ricardo Fernández.

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"Es un hombre que tiene una productora de eventos y él hace unos años atrás era una persona muy entradita en carne y se corcheteó la guata, como dice él, tiene un cambio muy importante", expresó Ricardo. 

¿Pasará algo con Paloma? 

Es a raíz de esto que vuelve a retomar su lazo con Paloma. "En esta nueva impronta de Gonzalo, toma contacto con Paloma, una antigua amiga y amor platónico", dijo Fernández.

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Respecto a su llegada al elenco, Ricardo aseguró que "vuelvo a un equipo con la misma buena onda, con la misma generosidad, muy contento, y en una historia que está muy entretenida, además, que rescata el espíritu de las clásicas nocturnas". 

"Tiene un lado luminoso, un lado sombrío, un lado muy erótico también", cerró Ricardo, invitando a ver Prohibida Obsesión

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