"Un amor platónico": Ricardo Fernández aterriza en Prohibida Obsesión para poner en aprietos a Dante y Paloma

04 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Los celos de Dante están lejos de disminuir, y es que ahora aterriza en Prohibida Obsesión un amigo de juventud de Paloma (Mónica Godoy) que no caerá nada bien a su esposo.

Precisamente, hablamos de Gonzalo Anguita, también conocido como el "Guatón Anguita", quien será interpretado por el galán Ricardo Fernández.

"Es un hombre que tiene una productora de eventos y él hace unos años atrás era una persona muy entradita en carne y se corcheteó la guata, como dice él, tiene un cambio muy importante", expresó Ricardo.

¿Pasará algo con Paloma?

Es a raíz de esto que vuelve a retomar su lazo con Paloma. "En esta nueva impronta de Gonzalo, toma contacto con Paloma, una antigua amiga y amor platónico", dijo Fernández.

Respecto a su llegada al elenco, Ricardo aseguró que "vuelvo a un equipo con la misma buena onda, con la misma generosidad, muy contento, y en una historia que está muy entretenida, además, que rescata el espíritu de las clásicas nocturnas".

"Tiene un lado luminoso, un lado sombrío, un lado muy erótico también", cerró Ricardo, invitando a ver Prohibida Obsesión.

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