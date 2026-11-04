Gaspar tendrá una violenta discusión con Pablo en el capítulo 19 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 19 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) enfrentará a Pablo (César Sepúlveda) por haberle regalado un celular de alta gama a su hija.
"Mira, compadre, yo entiendo perfectamente que la Vivi te haya comprado todo ese cuento de macho deconstruido, pero yo no. Sé perfectamente lo que estás haciendo con tanto regalito", expresará.
Gaspar tendrá una violenta discusión con Pablo
Sin embargo, por primera vez, Pablo no se quedará de brazos cruzados y responderá tratándolo de borracho.
"Lo único que puedo decirte, o darte un consejo, es que tengas un poco de dignidad. Aunque sé que es difícil porque no eres más que un triste y pobre borracho de mier.. y la Vivi piensa lo mismo que yo", le dirá.
La respuesta enfurecerá a Gaspar, quien empujará a Pablo y lo dejará tendido en el suelo.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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