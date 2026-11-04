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Gaspar tendrá una violenta discusión con Pablo en el capítulo 19 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 19 de Prohibida ObsesiónGaspar (Nicolás Poblete) enfrentará a Pablo (César Sepúlveda) por haberle regalado un celular de alta gama a su hija.

"Mira, compadre, yo entiendo perfectamente que la Vivi te haya comprado todo ese cuento de macho deconstruido, pero yo no. Sé perfectamente lo que estás haciendo con tanto regalito", expresará.

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Gaspar tendrá una violenta discusión con Pablo

Sin embargo, por primera vez, Pablo no se quedará de brazos cruzados y responderá tratándolo de borracho.

Prohibida Obsesión / Mega

"Lo único que puedo decirte, o darte un consejo, es que tengas un poco de dignidad. Aunque sé que es difícil porque no eres más que un triste y pobre borracho de mier.. y la Vivi piensa lo mismo que yo", le dirá.

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La respuesta enfurecerá a Gaspar, quien empujará a Pablo y lo dejará tendido en el suelo.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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