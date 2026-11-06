"Si a las 12 hemos llegado a la meta...": Don Francisco revela su gran sueño para la Teletón 2026

06 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Al mediodía de este viernes 6 de noviembre, los matinales se unieron para protagonizar la Matinatón 2026, en la previa de la Teletón de este año.

Hasta el estudio de Mucho Gusto llegaron Daniel Fuenzalida y Monserrat Álvarez, desde TVN; Eduardo Iglesias y Andrea Aristegui, desde CHV; Priscilla Vargas y José Luis Repenning, desde Canal 13; y José Miguel Viñuela y Julia Vial, desde TV+.

El gran sueño de Don Francisco

Don Francisco aprovechó la instancia para confesar el gran sueño que tiene para este fin de semana y los anhelos que guarda para esta nueva edición.

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"Mi sueño es que si a las 12 de la noche del día sábado hemos llegado a la meta, ahí podamos ya prepararnos para celebrar el Día de la Familia", aseguró el mítico animador.

Tras lo anterior, el hombre ancla de la cruzada manifestó que Teletón no solo asiste a niños y adolescentes, sino a toda la familia.

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