Américo es condenado por VIF contra Yamila Reyna: Deberá cumplir arresto domiciliario diurno

06 nov. 2026 - 12:30 hrs.

En el Juzgado de Garantía de San Javier, Región del Maule, se desarrolló la lectura de sentencia contra el cantante chileno Américo tras la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) presentada por su expareja, Yamila Reyna.

El tribunal declaró culpable a Domingo Vega Urzúa, nombre del artista, por lesiones menos graves y daños en contexto de violencia intrafamiliar.

Asimismo, se estableció una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo y la multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de $76 mil.

La condena a Américo

Además, al músico se le sustituye la pena privativa de libertad impuesta por la de reclusión parcial domiciliaria diurna, bajo control de tobillera electrónica.

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Américo tiene prohibición de acercarse a Yamila Reyna por seis meses y deberá someterse a un tratamiento de control de impulsos que tendrá una duración de dos años.

En la audiencia, el cantante reconoció su responsabilidad por la agresión ocurrida el 8 de febrero de 2026 tras participar en el Festival Oro Verde de Empedrado.

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