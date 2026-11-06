"Emocionalmente me destruyó": Yamila Reyna rompe el silencio tras condena de Américo por VIF

06 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Yamila Reyna rompió el silencio tras la sentencia en contra de Américo por violencia intrafamiliar (VIF), a raíz de los hechos ocurridos en febrero pasado.

Luego de que se conociese la condena del cantante, la actriz conversó con Mucho Gusto y aseguró que ahora comienza una etapa de paz y armonía luego de meses donde ha debido pasar por momentos “denigrantes”.

Yamila sostuvo que "esto causó un daño enorme en mi persona. Emocionalmente me destruyó y con alguien que jamás me imaginé vivir, con alguien con el que hubiese puesto la mano en el fuego que jamás me iba a pasar".

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Al ser consultada por la condena, la actriz dijo estar conforme y explicó que fue ella quien solicitó medidas menos gravosas, entre ellas terapias para que ninguna otra mujer viva los episodios por los que pasó.

"Yo pedí que por favor fuera diurna, porque yo sé que detrás hay un equipo de trabajo y no es la idea que nunca más trabaje ni que se queden cerrados", cerró.

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