"¡Llamen a Help!": Las bromas de Neme y Doggenweiler tras chascarro en vivo de Jaime Leyton

06 nov. 2026 - 11:50 hrs.

Más de alguna persona ha sufrido un resfrío en el momento menos oportuno, tal como le ocurrió este viernes a Jaime Leyton en Mucho Gusto, situación que dio paso a una serie de bromas.

Todo ocurrió cuando el panel abordaba la tromba marina que se registró en Turquía. En ese momento, José Antonio Neme advirtió que su compañero tenía dificultades para sonarse la nariz.

"¿Está bien, don Jaime?" y "¿está medio tomadito?", fueron algunas de las preguntas que rápidamente hicieron los conductores del matinal, mientras el congestionado meteorólogo intentaba asegurar que todo estaba en orden.

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Aunque intentaron continuar con la sección, Neme no pudo contener las ganas de bromear sobre la situación. "¡Don Jaime! ¡Llamen a Help!", expresó.

"Supongamos que don Jaime sobrevive a lo que acaba de pasar y que uno puede pararse…", alcanzó a agregar antes de que un ataque de risa lo interrumpiera.

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