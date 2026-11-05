"Me hace ilusión": Mariana di Girolamo reacciona a posibilidad de nominación a los Oscar por "Wild Horse Nine"

05 nov. 2026 - 13:50 hrs.

En el marco del estreno de "Wild Horse Nine", la actriz Mariana di Girolamo compartió con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler en Mucho Gusto, donde contó detalles de la cinta.

La intérprete nacional reveló que se encontraba rodando una serie mexicana en Sudáfrica cuando recibió el llamado de su agencia en Estados Unidos, la cual le notificó que el director Martin McDonagh estaba en búsqueda de una actriz chilena para su nueva producción.

Mariana di Girolamo y su salto internacional

Mariana di Girolamo debió pasar diversas etapas, entre ellas un self tape, antes de tener una entrevista por Zoom con el afamado director, con quien ha consolidado una bonita relación laboral y humana.

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Precisamente, la actriz chilena recalcó el compañerismo que hubo dentro del rodaje, donde, por ejemplo, recibió ayuda de colegas para reforzar su inglés.

Respecto a los elogios y una eventual nominación a los premios Oscar 2027, Di Girolamo señaló que "es lindo y me hace ilusión, pero ahora quiero seguir acompañando a la película de la mejor manera".

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