"Esto no ocurriría en una clínica": El feroz descargo de Neme tras balacera en Cesfam de Puente Alto

05 nov. 2026 - 13:10 hrs.

José Antonio Neme reaccionó este jueves al nuevo episodio de violencia en Bajos de Mena, luego de que cinco personas heridas a bala llegaran al Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez amedrentando al personal de salud.

El hecho ocurre a semanas de la situación donde el establecimiento fue blanco de un violento ataque donde personas, molestas por un anuncio de desalojo, destrozaron las dependencias y equipos médicos.

Neme critica violencia en Bajos de Mena

El conductor de Mucho Gusto manifestó su malestar por la seguridad en torno al recinto y el personal, y aseguró que "aquí hay un sesgo de clase brutal y probablemente al señor Codina se le va a revolver el estómago".

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A juicio del comunicador, es evidente el sesgo de clases y ocurre "porque es Bajos de Mena y el señor Toledo lo sabe, y por eso es que pide la ayuda como la pide. Porque esto no ocurriría en una clínica, ni en un hospital en la zona céntrica de la capital. Hemos hecho de Bajos de Mena una verdadera cloaca de la violencia".

"Una cosa es que la señora pierda la hora porque están en paro los funcionarios de la salud, pero que pierdan la hora porque el Cesfam fue asaltado de esta manera por tercera, cuarta o quinta vez, es para descolocar a cualquiera", remató.

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