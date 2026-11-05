Anuncian peak de calor para este fin de semana: Este día se alcanzarán los 35 °C en Santiago

05 nov. 2026 - 08:51 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se refirió este jueves al importante aumento de las temperaturas durante los próximos días en siete regiones del país, entre ellas la Región Metropolitana.

El experto afirmó que los termómetros podrían alcanzar los 35 °C en algunos sectores de la capital, lo cual contrasta con las jornadas marcadas por la inestabilidad atmosférica, las precipitaciones y la caída de granizos.

¿Cuándo hará más calor?

De acuerdo a Leyton, una dorsal en altura favorecerá un importante aumento de los termómetros desde la Región de Coquimbo a La Araucanía, entre el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

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En el caso particular de Santiago, indicó que se prevé una máxima de 33 °C en el centro. Sin embargo, en los lugares típicamente más calurosos, los termómetros sobrepasarán levemente los 35 °C, como en Lampa, Polpaico y Colina.

Leyton señaló que será una jornada abiertamente veraniega, con altas temperaturas y un ambiente seco en la capital.

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