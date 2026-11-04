"A este cabro deberíamos traerlo al matinal": El recuerdo de José Antonio Neme junto a Felipe Camiroaga

04 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Luego de recordar la desconocida historia de cómo se conocieron Karen Doggenweiler y Jaime Leyton, José Antonio Neme también rememoró una anécdota que vivió junto a Felipe Camiroaga en TVN.

El conductor contó que la primera vez que fue invitado al matinal de la señal pública fue para hablar sobre la realeza británica, más precisamente, acerca del matrimonio de los príncipes de Gales.

El recuerdo de Neme con Felipe Camiroaga

En ese entonces, recordó que en el panel estaban Felipe Camiroaga, Carolina de Moras, Raquel Argandoña y otras figuras, como Ricarte Soto, Fernanda Hansen y Macarena Tondreau.

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"Con Felipe cruzamos dos o tres palabras, y le dice a Mauricio Correa: 'A este cabro deberíamos traerlo al matinal'. No estoy mintiendo", relató.

Sin embargo, Neme aseguró que nunca llegó a trabajar en el programa bajo la dirección de Correa, quien habría optado por otras figuras de la televisión.

"Nunca me llevó Mauricio Correa porque optó por otras figuras de la televisión y yo se lo he dicho en su cara, y ahora está arrepentido", cerró entre risas.

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