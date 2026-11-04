Hasta 32 °C: Anticipan altas temperaturas en cuatro regiones del país este fin de semana

04 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Los días con lluvias, granizos y tormentas eléctricas parecen haber quedado en el pasado. Y es que la inestabilidad atmosférica que ha marcado las últimas semanas en la zona central daría un respiro en los próximos días.

Así lo anticipó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien adelantó un aumento progresivo de las temperaturas que se hará más evidente durante el fin de semana con máximas, por ejemplo, de 32 °C en Santiago.

Altas temperaturas

En su revisión diaria en Mucho Gusto, el experto señaló que desde este miércoles hasta el fin de semana los termómetros aumentarán de manera importante. No obstante, será el día domingo cuando se alcance el peak de temperaturas.

Mega

Para el último día de la semana, Leyton pronosticó un foco de intenso calor desde la Región de Valparaíso interior hasta la Región del Maule, producto de la instalación de una masa de aire subtropical con el reforzamiento del desarrollo de la vaguada costera.

En ese sentido, se prevé que Santiago alcance los 32 °C en el centro, mientras que en Rancagua y Curicó llegarán a los 31 °C.

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