Vecinos deben proteger viviendas de robos e intentos de toma: Están listas pero aún no se las entregan

03 nov. 2026 - 12:10 hrs.

Ante los diferentes robos e intentos de tomas ocurridos durante el último tiempo, integrantes del Comité de Allegados de Puente Alto se han coordinado para resguardar sus nuevas viviendas.

Se trata de dos loteos de viviendas sociales que se encuentran completamente listas, ubicados en el sector de 4 Oriente con avenida La Serena. Sin embargo, no han sido facilitadas a sus propietarios.

Los dueños han tenido que hacer guardia fuera de los inmuebles, debido a que delincuentes han ingresado a robar diversas especies, entre ellas más de 40 calefones. Además, externos han intentado tomarse las casas.

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En la instancia, exigieron a las autoridades que agilizaran los respectivos trámites y permisos para poder habitar los inmuebles.

"Aquí el único que nos ha apoyado es el alcalde Matías Toledo, poniendo a disposición, de solo los 28 móviles que hay en la comuna, 2 para poder ayudarnos en esto", señaló la vocera del comité de vivienda.

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