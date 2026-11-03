"Estamos comprometidos": El especial regalo que Neme le hizo a Karen Doggenweiler tras Expo Quillota

03 nov. 2026 - 10:25 hrs.

José Antonio Neme celebró el exitoso paso de Karen Doggenweiler por la animación de la Expo Quillota con un particular gesto.

Todo ocurrió mientras Kathy Ibáñez comentaba los problemas en la producción de frutillas por las lluvias y granizadas. En medio del despacho, Doggenweiler reveló que recibió un especial regalo de su compañero.

José Antonio Neme le realiza especial regalo a Karen Doggenweiler

"Jose me acaba de regalar a todo esto un anillo. Estamos comprometidos", señaló la conductora, mientras mostraba la pieza.

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A reglón seguido, Neme tomó el anillo y explicó sus particularidades: "Es un anillo que hace un amigo mío que es de la India y son varios anillos en uno. Se da vuelta; uno puede usarlo de un lado, del otro, distintos colores".

Por último, José Antonio Neme mandó un recado: "A mí me encanta regalar a la gente especial, que yo considero especial, a la que no, no le regalo".

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