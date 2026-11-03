Impactantes imágenes en Lota: Derrumbe en cementerio dejó numerosas sepulturas expuestas

03 nov. 2026 - 10:55 hrs.

Las intensas lluvias que afectaron a la Región del Biobío provocaron el derrumbe de un muro de contención en el Cementerio Municipal de Lota, dejando numerosas sepulturas expuestas y generando preocupación entre los residentes del sector.

El colapso del cierre perimetral también afectó el muro de una vivienda colindante, cuyo propietario debió instalar lonas para evitar que el agua y los escombros ingresaran a la propiedad.

Oliver Vidal, vecino del lugar, indicó que la emergencia se produjo el 30 de septiembre producto de una ampliación del cementerio y la falta de sistemas adecuados para evacuar las aguas.

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El alcalde de Lota, Jaime Vásquez, señaló que el recinto presenta problemas de infraestructura, particularmente en su cierre perimetral, que presenta fisuras y dificultades para evacuar las aguas.

El jefe comunal confirmó que la Subdere invertirá alrededor de $53 millones para la construcción de un muro de contención de hormigón armado de 16 metros lineales y una altura total de 3,85 metros.

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