Vecino de Santiago debe más de $10 millones en contribuciones: Arriesga remate de casa

02 nov. 2026 - 14:10 hrs.

Datos de la Tesorería General de la República (TGR) revelan que el 50,5% de las propiedades registra atrasos en el pago de las contribuciones. En términos monetarios, la deuda alcanza aproximadamente los US$480 millones.

Entre los contribuyentes morosos se encuentra Miguel Durán, vecino de la comuna de Santiago, quien mantiene una deuda cercana a los $7 millones con la Tesorería. Sin embargo, al considerar multas e intereses, el monto supera los $10 millones.

El hombre, quien trabaja como cuidador de una adulta mayor, explicó a Mucho Gusto que arrastra este problema desde la pandemia. "Tuve que pagar $2 millones y después 36 cuotas de $327.000 cada una", indicó.

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La deuda ha seguido aumentando durante este año, mientras que sus dificultades económicas le han impedido ponerse al día con el pago de este impuesto territorial.

Miguel comentó que, durante 2026, las contribuciones de su propiedad aumentaron un 27%, un incremento que, según explicó, no ha podido afrontar.

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