Un familiar habría sido el guía: Lo que se sabe del fatal accidente de rafting en el Cajón del Maipo

02 nov. 2026 - 10:55 hrs.

Tres mujeres murieron tras un accidente de rafting en el río Maipo, en el sector del Cajón del Maipo, Región Metropolitana.

La emergencia se registró cerca de las 14:30 horas del domingo 1 de noviembre, cuando 13 personas, entre ellas integrantes de un mismo grupo familiar, participaban en una actividad organizada de manera particular.

Guía no conocía las rutas del río Maipo

A la altura del puente San Alfonso, la balsa en la que descendían volcó, provocando que sus ocupantes cayeran al río.

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Tras el accidente, algunos de ellos lograron recibir ayuda. Sin embargo, tres mujeres, de 60, 45 y 33 años, fueron arrastradas por la corriente.

Los equipos de emergencia lograron encontrar sus cuerpos sin vida varios kilómetros río abajo del lugar donde ocurrió el volcamiento.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, la actividad de rafting no habría sido organizada por una empresa turística. En cambio, uno de los integrantes del grupo familiar habría asumido el rol de guía, pese a que no conocería la ruta del río.

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