Estuvo 30 minutos atrapada con bebé: Familia fue rescatada tras aluvión en El Arrayán

27 oct. 2026 - 13:45 hrs.

Autos, troncos, barro y rocas fueron arrastrados por la fuerza del aluvión que afectó al sector de El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Katherine y su familia se vieron afectadas por la remoción en masa. Su vivienda quedó con una gran cantidad de barro acumulado tras el paso del aluvión.

En conversación con Mucho Gusto, la mujer relató que quedó atrapada junto a su cuñada y su sobrino, de apenas un año, luego de que el barro bloqueara la puerta principal de la casa.

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"Un vecino pasó haciendo señas y gritando 'salgan'. Entramos a la casa y pasa el aluvión", relató.

La afectada señaló que permaneció cerca de 30 minutos atrapada al interior de la vivienda, hasta que sus cuñados lograron romper una de las puertas para rescatarla a ella, a su cuñada y al pequeño.

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