"Cerré los ojos y me encomendé a Dios": El dramático relato de exjugador de O'Higgins afectado por tornado
Un dramático relato entregó Pablo Montero, exjugador de O’Higgins que fue afectado por el tornado que se registró el pasado lunes en la comuna de Requínoa, Región de O’Higgins.
El fenómeno se registró alrededor de las 17:30 horas, y hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) lo ha calificado como un tornado EF-2.
Exjugador de O'Higgins afectado por tornado
En conversación con Mucho Gusto, Montero indicó que se encontraba almorzando junto a su cuñado cuando decidió salir a apreciar el clima, dado que en ese momento caían algunos granizos.
Según relató, de un momento a otro "empezó a formarse un tornado y vino directo hacia la casa. En segundo estábamos debajo del tornado".
"Atiné solamente a refugiarme adentro con mi perro, cerré los ojos y me encomendé a Dios. Fueron 5 a 10 minutos eternos", aseveró.Ir a la siguiente nota
El otrora defensor de O’Higgins afirmó que el techo de su casa se voló por completo, mientras que las paderentas fueron derribadas y un árbol cayó sobre uno de los automóviles.
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