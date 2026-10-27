Así quedó el Colegio Tricahue tras paso de tornado por Requínoa: Gimnasio quedó destruido

27 oct. 2026 - 10:40 hrs.

La periodista Katy Ibáñez se trasladó hasta el Colegio Tricahue de Requínoa, en la Región de O’Higgins, que resultó con graves daños tras un tornado de intensidad F2 en la zona.

El fenómeno, que alcanzó vientos de hasta 218 km/h, tocó tierra en el colegio y en la villa Los Jardines alrededor de las 17:30 del lunes.

Graves daños en colegio de Requinoa

Durante el recorrido por el establecimiento, el equipo de Mucho Gusto pudo constatar la destrucción total del gimnasio, además de importantes daños en la techumbre y ventanales.

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Asimismo, el viento remolino arrasó con paredes de las salas de clases y containers. De hecho, uno de ellos fue lanzado por el fenómeno hasta la línea férrea.

Desde el establecimiento informaron que las clases estarán suspendidas entre este martes 27 y el viernes 30 de octubre debido a los daños ocasionados por el tornado.

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