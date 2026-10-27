"Cuando se viene hacia nosotros...": Impactante relato de director de escuela afectada por tornado en Requínoa

27 oct. 2026 - 09:10 hrs.

Un tornado categoría EF-2 provocó graves daños en la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, donde se estiman al menos 70 casas y una escuela afectada, y otro colegio destruido.

El periodista de Karim Butte se trasladó hasta la zona afectada por el fenómeno que provocó la voladura de techos, destrucción de infraestructura y un sinfín de consecuencias.

Director de colegio relata paso de tornado en Requínoa

La escuela Santa Amalia fue uno de los colegios que resultó con afectación. Allí, el equipo de Mucho Gusto encontró árboles caídos, tendido eléctrico casi en el suelo y parte de la techumbre destruida.

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Entre quienes presenciaron el fenómeno está Julio Guajardo, director del establecimiento, que vio la formación del tornado y su trayecto con vientos de entre 179-218 km/h.

“Era una aureola, pero gigante, llena de zinc. Cuando se viene hacia nosotros, arrancamos y nos metemos a la oficina de la inspector de patios y ahí pasa muy cerca”, relató a Mucho Gusto, todavía impactado por lo que vio el día de ayer.

“Fue algo impresionante. Todavía estoy con el corazón acelerado”, aseveró Guajardo, quien explicó que a esa hora los cerca de 90 alumnos ya no estaban en la escuela.

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