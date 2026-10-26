Polémica en Laguna Aculeo: Denuncian presencia de motos de agua y lanchas en el humedal

26 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Las lluvias registradas durante los últimos meses en la Región Metropolitana han aumentado significativamente el nivel de agua de la Laguna Aculeo. Una recuperación valorada por la comunidad local y visitantes, pero no lejos de la polémica.

Vecinos manifestaron su malestar por la presencia de personas que estarían utilizando lanchas y motos de agua en el cuerpo de agua superficial ubicado en la provincia de Maipo.

Polémica en Laguna de Aculeo

La denuncia de la comunidad provocó la rápida acción de la Municipalidad de Paine con fiscalizaciones en la zona. Y es que, en diciembre de 2025, la laguna fue declarada como humedal, lo cual la casa edilicia acompañó de una ordenanza.

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Sin embargo, la Contraloría determinó derogar la ordenanza del municipio, señalando que la potestad de fiscalización en la laguna es de la Armada.

"Nos encontramos en tierra de nadie, claro, siendo que la laguna ya está protegida con la ley de humedales urbanas. Por lo tanto, todos los criterios para relacionarnos con ella tienen que ser de sustentabilidad", expresó Carolina Silva, directora de RedFugio.

La organización señaló que la Armada comunicó que apoyaría a la municipalidad en el proceso de la ordenanza, pero "eso es un proceso largo, y las motos ya están aquí, las lanchas ya están aquí, ya están perturbando a la fauna".

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