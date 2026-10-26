Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones este lunes en la capital?

26 oct. 2026 - 08:50 hrs.

Luego de un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, donde nos hizo recordar que estamos en plena primavera, las lluvias regresarían este lunes 26 de octubre a Santiago.

La jornada comenzó con cielo gris y cubierto de nubes amenazantes. Este detalle no es menor, y es que, según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se esperan nuevas precipitaciones y hasta tormentas eléctricas.

¿A qué hora llueve en Santiago?

De acuerdo al experto, este nuevo sistema frontal dejará las primeras precipitaciones a partir de las 13:00 y 14:00 horas de este lunes. Sin embargo, se generalizará en toda la capital a eso de las 15:00 horas.

Mega

Leyton, además, señaló que se intensificarán los chubascos durante la tarde, con un peak de lluvias desde aproximadamente las 19:00 horas.

Mientras que las tormentas eléctricas aparecerían durante la tarde-noche de este lunes en gran parte de la Región Metropolitana.

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