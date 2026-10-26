Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones este lunes en la capital?
Luego de un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, donde nos hizo recordar que estamos en plena primavera, las lluvias regresarían este lunes 26 de octubre a Santiago.
La jornada comenzó con cielo gris y cubierto de nubes amenazantes. Este detalle no es menor, y es que, según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se esperan nuevas precipitaciones y hasta tormentas eléctricas.
¿A qué hora llueve en Santiago?
De acuerdo al experto, este nuevo sistema frontal dejará las primeras precipitaciones a partir de las 13:00 y 14:00 horas de este lunes. Sin embargo, se generalizará en toda la capital a eso de las 15:00 horas.
Leyton, además, señaló que se intensificarán los chubascos durante la tarde, con un peak de lluvias desde aproximadamente las 19:00 horas.
Mientras que las tormentas eléctricas aparecerían durante la tarde-noche de este lunes en gran parte de la Región Metropolitana.
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