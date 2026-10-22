Aluvión en Concepción provoca daños en viviendas y autos en medio del sistema frontal

22 oct. 2026 - 11:45 hrs.

Un aluvión afectó durante la mañana de este jueves al sector de Juan Riquelme, en Concepción, producto del sistema frontal que azota al país.

El periodista Rodolfo Ríos se trasladó hasta la zona para mostrar los efectos de la emergencia, donde la calle principal acumuló más de 70 centímetros de barro.

La emergencia se produjo luego de una madrugada donde el Gran Concepción recibió una tormenta eléctrica, acompañada de fuertes estruendos, vientos y lluvias en la zona.

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A raíz de lo anterior, se presume que la saturación de los cerros habría provocado la remoción de tierra que cortó por completo la calle Juan Lagos, a un costado de la ruta en dirección a Cabrero.

Los equipos municipales, junto a personal de Forestal Arauco, trabajan para despejar la zona y reducir los efectos del fenómeno natural, en medio de nuevas precipitaciones.

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