"Aún no llegamos al peak": Jaime Leyton advierte que el fenómeno de El Súper Niño se extendería hasta 2027

21 oct. 2026 - 14:40 hrs.

Lluvias, tormentas eléctricas y granizos son algunos de los eventos que han marcado al país en los últimos meses, en medio del fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que se convirtió en el más intenso desde que se tiene registro.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, señaló en Mucho Gusto que el fenómeno se instaló con el avance de la primavera, provocando condiciones climáticas mucho más dinámicas y cambiantes.

Ante este panorama, el experto destacó que este "Súper Niño está siendo mucho más intenso que el que había sido el más intenso".

Mega

Según las proyecciones, El Niño se extendería hasta marzo de 2027, fortaleciéndose durante los próximos meses.

Por si fuera poco, Leyton advirtió que el fenómeno se encuentra en una etapa de intensificación y que, incluso, aún no se llega al peak.

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