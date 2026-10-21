Tras sistema frontal: Colapsa fachada y techumbre de casona en Providencia

21 oct. 2026 - 12:30 hrs.

Durante la madrugada de este miércoles, parte de la fachada y la techumbre de una casona colapsó parcialmente en la comuna de Providencia, en medio de las precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a la zona central del país.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Manuel Montt, a la altura de calle Castillo Valenzuela.

Si bien desde la Municipalidad se informó que el inmueble sería una casa okupa, la periodista Daniela Valdés indicó que el propietario de la vivienda la arrendaría a seis personas, quienes resultaron ilesas tras el derrumbe.

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En los terrenos colindantes se encuentran dos populares restaurantes del barrio Manuel Montt, ambos propiedad del mismo dueño del inmueble afectado.

Tras el colapso, personal municipal concurrió al lugar para retirar los escombros que cayeron sobre la vereda y parte de la calzada.

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