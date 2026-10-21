Intensas lluvias inundaron sector industrial de San Bernardo: Al menos dos autos quedaron atrapados

21 oct. 2026 - 09:15 hrs.

Las intensas lluvias registradas la tarde-noche del martes en la capital provocaron importantes afectaciones. El sector industrial de la comuna de San Bernardo fue uno de los que sufrió con las inundaciones producto de las precipitaciones.

El periodista de Mucho Gusto, Julio Ahumada, se trasladó esta mañana hasta la intersección de avenidas La Divisa y Lo Espejo, donde el agua acumulada provocó dificultades en el paso de vehículos y peatones.

En medio del reporteo, el comunicador constató que al menos dos automóviles particulares quedaron atrapados en la anegada calle rodeada de empresas.

Mega

A raíz de las complicaciones para quienes se desplazan hacia sus trabajos, el alcalde Christopher White y personal municipal acudieron con motobombas para despejar la zona.

"En este lugar lo que se requiere son colectores de agua de lluvia, y ante la ausencia tenemos lo que estamos observando hoy día. Primero, acumulación de agua; segundo, falta de evacuación; y tercero, corte de vías estructurales", explicó el jefe comunal.

Todo sobre Lluvias