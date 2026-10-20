"Esa actitud...": Panel de Mucho Gusto estalla contra conductor que lanzó agua a periodista en Valparaíso

20 oct. 2026 - 14:45 hrs.

Un momento de tensión se vivió este martes en Mucho Gusto, luego de que un conductor estuviera a punto de mojar a una periodista y a un camarógrafo durante un despacho en vivo desde Valparaíso.

El hecho ocurrió mientras Daniela Valdés reportaba desde el borde costero sobre los efectos del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

En ese momento, un automovilista pasó por un sector donde se acumulaba una importante cantidad de agua y, al avanzar, estuvo a punto de salpicar a la comunicadora y al integrante del equipo que la acompañaba.

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La situación generó reacciones inmediatas en el estudio, donde el experto en gestión de emergencias Michel De L'Herbe cuestionó la actitud del conductor y planteó que este tipo de comportamientos debe recibir una sanción social.

"Ese auto ve a la Dani, ve al camarógrafo y hay gente que simplemente pasa. Tenemos que partir sancionando socialmente e instalar culturalmente que esa es una actitud, realmente una conducta", comentó.

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