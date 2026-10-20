"Esta proyección es histórica": Jaime Leyton advierte por lluvias, tormentas eléctricas y granizos en Santiago

20 oct. 2026 - 10:25 hrs.

La Región Metropolitana enfrentará desde este martes 20 de octubre un evento meteorológico marcado por intensas precipitaciones, tormentas eléctricas, posibles granizos y fuertes vientos.

Así lo advirtió el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien calificó como "histórica" la proyección del nuevo sistema frontal, que afectará a distintas zonas del país, desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos.

"Esta proyección es histórica, porque mencionamos durante cinco días consecutivos la palabra precipitación, dentro de los cuales, tres de esos días, mencionamos tormenta eléctrica en la capital", explicó el especialista mientras revisaba la gráfica meteorológica.

¿A qué hora comenzará a llover con fuerza en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico de Jaime Leyton, las precipitaciones comenzarán a intensificarse en Santiago después de las 11:00 horas de este martes.

El meteorólogo indicó que, cerca de la hora de almuerzo, la lluvia podría caer con mayor intensidad en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Además, a partir de las 15:00 horas aumentaría la probabilidad de tormentas eléctricas, sin descartar la caída de granizos en algunos puntos de la capital.

Todo sobre Jaime Leyton