Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago: ¿A qué hora comenzarán las precipitaciones más intensas este martes?

20 oct. 2026 - 11:10 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, actualizó este martes 20 de octubre el informe del nuevo sistema frontal que amenaza con dejar precipitaciones de variada intensidad, caída de granizos y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana.

Este nuevo evento meteorológico llega una semana después de la tormenta que provocó graves inundaciones en distintos sectores de la capital.

La hora en que será el peak de precipitaciones en Santiago

Según Leyton, el periodo de mayor intensidad de las precipitaciones comenzará cerca del mediodía en Santiago.

Mega

El especialista explicó que en la tarde se alcanzará un peak con chubascos fuertes, además de chubascos, granizos y tormenta eléctrica.

Por otra parte, señaló que está la probabilidad de que se desarrolle actividad tornádica en sectores de la costa entre Coquimbo y Biobío.

Todo sobre Lluvias