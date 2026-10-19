Hasta 40 mm de lluvia, tormentas eléctricas y granizos: Este será el día más intenso del sistema frontal

19 oct. 2026 - 10:30 hrs.

La mañana de este lunes, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre el nuevo sistema frontal que afectará a la zona central del país, con precipitaciones, tormentas eléctricas y la posibilidad de granizos.

Según explicó el especialista, el evento se extenderá entre este lunes 19 y el jueves 22 de octubre, con lluvias que podrían alcanzar sectores desde la Región de Atacama hasta Los Lagos.

Sepúlveda detalló que la jornada más intensa de este temporal se espera para el martes 20 de octubre, especialmente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

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En estas zonas se pronostican precipitaciones abundantes, junto con la posibilidad de tormentas eléctricas. Además, el meteorólogo advirtió sobre el eventual riesgo de activación de quebradas y remociones en masa.

Lluvia en Santiago

En el caso de la Región Metropolitana, el periodista explicó que Santiago tendría lluvias persistentes. Sin embargo, dentro de la banda de nubosidad asociada a las precipitaciones podrían desarrollarse nubes de crecimiento vertical, capaces de generar episodios de lluvia intensa en cortos períodos.

El fenómeno también estaría acompañado de vientos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en el centro de Santiago, además de una alta probabilidad de granizos y actividad eléctrica, con truenos y rayos.

Respecto de los montos de agua caída, el especialista señaló que se esperan al menos 20 milímetros de lluvia, aunque advirtió que algunos sectores podrían superar los 40 milímetros.

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