Suspensión de clases en 10 comunas de la RM por sistema frontal: ¿Cuáles son y a qué niveles afecta?

19 oct. 2026 - 09:23 hrs.

En el marco de la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central del país, el Gobierno anunció la suspensión de clases para este martes 20 de octubre en diez comunas de la Región Metropolitana, que se encuentra bajo alerta roja.

La medida fue anunciada durante la noche del domingo por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

El alcance territorial de la restricción contempla a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas declaradas en alerta roja por riesgo de aluviones.

ATON

¿Cuáles son las comunas con suspensión de clases?

Se trata de 10 comunas de sectores precordilleranos de la Región Metropolitana:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La decisión de la autoridad se enmarca en las medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas por los informes técnicos que advierten lluvias, tormentas eléctricas, vientos, granizos y nieve.

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