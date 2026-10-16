Don Francisco llega a Mucho Gusto y revela detalles de la Teletón 2026: Así será la participación de Neme

16 oct. 2026 - 16:10 hrs.

Don Francisco visitó la tarde de este viernes el estudio de Mucho Gusto, con la intención de calentar motores para una nueva edición de Teletón.

El reconocido animador apuntó que la cruzada solidaria este año tiene la importante tarea de superar los $44 mil millones recolectados en la última edición.

En medio de su visita, Mucho Gusto tomó contacto con quienes se encuentran en Antofagasta por causa de la Gira Teletón 2026, como Leo Rey, Alanys Lagos y Gino Mella.

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Una vez finalizado el despacho, Don Francisco desclasificó que José Antonio Neme tendrá una especial participación con un desfile en pijama.

Así que no lo olvides, súmate a la Teletón 2026 el próximo 6 y 7 de noviembre.

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