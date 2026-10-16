Cinco días con lluvias y tormentas eléctricas: Advierten llegada de nuevo sistema frontal Santiago

16 oct. 2026 - 11:14 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles de un nuevo sistema frontal que podría dejar hasta cinco días con precipitaciones en Santiago, acompañadas de posibles tormentas eléctricas y otros fenómenos.

De acuerdo con el experto, las lluvias comenzarían durante la tarde del domingo, con precipitaciones en sectores de la cordillera, precordillera y el Gran Santiago.

Sistema frontal llegará a Santiago

Tras una breve pausa durante la mañana del lunes, la inestabilidad volvería a instalarse en la capital durante la tarde, con lluvias y posibles tormentas eléctricas locales en distintos puntos de la Región Metropolitana.

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Sepúlveda llamó a prestar especial atención a lo que podría ocurrir desde las 14:00 horas del martes y durante el miércoles, período en que se pronostican precipitaciones con montos importantes.

Según explicó, este escenario podría generar inundaciones y remociones en masa, tanto en Santiago como en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Además de las lluvias, el evento podría estar acompañado de granizos, truenos, relámpagos y rachas de viento.

En tanto, para el jueves se esperan posibles precipitaciones aisladas, como parte de los últimos efectos del sistema frontal.

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