Cinco días con lluvias y tormentas eléctricas: Advierten llegada de nuevo sistema frontal Santiago
El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles de un nuevo sistema frontal que podría dejar hasta cinco días con precipitaciones en Santiago, acompañadas de posibles tormentas eléctricas y otros fenómenos.
De acuerdo con el experto, las lluvias comenzarían durante la tarde del domingo, con precipitaciones en sectores de la cordillera, precordillera y el Gran Santiago.
Sistema frontal llegará a Santiago
Tras una breve pausa durante la mañana del lunes, la inestabilidad volvería a instalarse en la capital durante la tarde, con lluvias y posibles tormentas eléctricas locales en distintos puntos de la Región Metropolitana.
Sepúlveda llamó a prestar especial atención a lo que podría ocurrir desde las 14:00 horas del martes y durante el miércoles, período en que se pronostican precipitaciones con montos importantes.
Según explicó, este escenario podría generar inundaciones y remociones en masa, tanto en Santiago como en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.Ir a la siguiente nota
Además de las lluvias, el evento podría estar acompañado de granizos, truenos, relámpagos y rachas de viento.
En tanto, para el jueves se esperan posibles precipitaciones aisladas, como parte de los últimos efectos del sistema frontal.
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