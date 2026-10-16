De la alfombra roja a los galardones: Revive la gran noche de Mucho Gusto en los Premios Cordillera 2026

16 oct. 2026 - 10:06 hrs.

La noche del jueves 15 de octubre será difícil de olvidar para el equipo de Mucho Gusto. El matinal de Mega se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los Premios Cordillera 2026, donde obtuvo reconocimientos gracias a la votación popular.

La periodista Naomi Riquelme fue la encargada de mostrar el paso del equipo por la alfombra roja del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde sus integrantes lucieron sus atuendos para la ceremonia.

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler fueron los más ovacionados por el público que llegó hasta el centro de Santiago, reflejando el cariño y la cercanía que mantienen con los televidentes.

Mega

Durante la ceremonia, Mega se quedó con nueve de las 19 categorías premiadas. Entre los reconocimientos obtenidos por el canal estuvieron el de Detrás del Muro, elegido como Mejor Programa Prime; Rodrigo Sepúlveda, distinguido como Mejor Rostro o Dupla Informativa; y María José Quintanilla, quien se llevó el premio a Rostro 7.

Ya entrada la noche, llegó el turno de Mucho Gusto, que se quedó con el reconocimiento a Mejor Matinal. La celebración también alcanzó a sus conductores: José Antonio Neme y Karen Doggenweiler fueron distinguidos en sus respectivas categorías.

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