"¡Váyanse a la crest...!": José Antonio Neme explota ante debate por nuevo retiro de las AFP

15 oct. 2026 - 12:25 hrs.

El Partido de la Gente (PDG) evalúa impulsar una iniciativa para permitir un nuevo retiro de fondos de pensiones, una propuesta que ha generado reacciones en el mundo político.

La idea, que todavía se encuentra en etapa de evaluación, busca explorar alternativas para enfrentar el desempleo. Sin embargo, distintos sectores han cuestionado la posibilidad de volver a recurrir a los ahorros previsionales, calificando la iniciativa como "populista" y "nociva".

Neme y nuevo retiro de las AFP

En medio de la discusión, José Antonio Neme también se refirió a la propuesta y cuestionó a los políticos que respaldaron retiros anteriores y que, posteriormente, se desmarcaron de sus consecuencias económicas.

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Además, el conductor puso en duda que los ahorros previsionales de los trabajadores deban tener un papel tan determinante en el funcionamiento de la economía chilena.

"Nosotros somos responsables de las tasas de interés de los bancos, de las mesas de dinero, del valor del tipo de cambio", señaló.

"Como trabajador, no solamente no me sirve el sistema de seguridad social, porque tengo que seguir trabajando hasta los 105 años, según las tablas de mortalidad, sino que además soy responsable de la salud del sistema financiero. ¡Váyanse un ratito a la cresta!", expresó.

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