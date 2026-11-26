26 nov. 2026 - 10:55 hrs.

Renata Bravo se vistió de heroína este miércoles, luego de salvar la vida de Fran García-Huidobro con una maniobra Heimlich en un restaurante capitalino.

Precisamente, este miércoles cerca de las 14:30 horas, Fran García-Huidobro, Renata Bravo y otros colegas estaban almorzando en el restaurante Don Peyo en Ñuñoa cuando la animadora se quedó en silencio, lo que llamó la atención de sus compañeros, quienes se percataron de que se atoró con un trozo de carne.

De inmediato, la actriz Renata Bravo tomó cartas en el asunto e hizo la maniobra Heimlich a García-Huidobro, quien no podía respirar.

El relato de Renata Bravo

En conversación con Mucho Gusto, Renata partió diciendo que "nunca pensé que algún día iba a tener que yo aplicar la técnica en la maniobra, que la hemos aprendido, fíjate, como ustedes en los matinales, cuántas veces han ido doctores a enseñarnos".

"Yo, la verdad, estaba entre la Fran y la Anto (Antonella Ríos), y yo estaba mirando hacia la Anto, y la Anto estaba relatando, no me acuerdo qué historia, pero hace rato que la Fran estaba callada", comentó.

En esa línea, explicó que "lo que pasa es que yo estaba al lado de ella y atiné con sangre fría, pero yo creo que cualquiera de nosotros debiera poder estar en condiciones de ayudar a una persona que se está ahogando".

"Entonces, yo la veo con su ojito lleno de lágrimas y ahogada, no hablaba ni tosía, o sea, no hacía nada. Pero veía que le caían lágrimas, entonces le digo: "Te hago la maniobra", porque a veces yo también he estado ahogándome, pero no tan extremo, y que uno sabe que puede solucionar sola", comentó.

Dicho esto, agregó que no recuerda cómo le dijo que sí, pero Fran aceptó la maniobra: "Y empuñé mi mano, la mano, me da la idea de que la mano derecha y fue fácil; yo creo que apreté 2 o 3 veces y ya vomitó".

Mucho Gusto / MEGA

Asimismo, afirmó que en ese momento igual tuvo temor, ya que "a uno le da miedo qué fuerza ponerle, porque como ella es chiquitita, menudita, flaquita, me dio miedo quebrarle una costilla. Entonces, traté de justo pegarle como debajo de como entre la parte blanda, ¿no? Pegar y subir la mano, pego y subo, y le pego como 2 o 3, así como fuerte, pego y subo y expulsó al tiro, y ahí respiró".

Finalmente, Macarena Venegas trasladó a Fran García-Huidobro hasta una clínica donde se le facilitó una bebida gaseosa para terminar con los vómitos que tenía.

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