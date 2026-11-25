25 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 70 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) le hará una pregunta a Javier (Simón Pesutic) que podría cambiar el futuro de la incipiente relación que están construyendo.

"Encuentro una locura lo que son las apariencias", dirá la joven, mientras Javier la mira con sorpresa. Según el apostador, él es un libro abierto y no guarda ningún secreto con su nueva esposa. Ella lo pondrá a prueba.

"A ver, si tú de verdad crees que eres un libro abierto, ¿me puedes contestar una pregunta con total honestidad? Si mi abuelo te hubiera suplicado que le devolvieras su casa, ¿lo hubieras hecho?", lanzará.

La Baronesa / Mega

Javier en reiteradas oportunidades ha hecho gala de que mantener la propiedad de la casa de los Márquez permitió su matrimonio con Emilia y eso es algo de lo que no se arrepiente.

Si un hombre mayor y enfermo hubiera hecho la solicitud, ¿Javier hubiera sido igual de implacable o habría tenido compasión?